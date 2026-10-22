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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta nefes kesen maçlara sahne oldu. Geride kalan haftanın ardından, en iyi performans gösteren isimler açıklandı. İşte 3. haftanın en iyi 11'i...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 18:23
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta nefes kesen maçlara sahne oldu. Temsilcilerimiz bu haftayı yenilgisiz kapattı.

Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray ise Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.

İşte geride kalan haftanın ardından UEFA'nın yayınladığı 3. haftanın en iyi 11'i:

Sommer (Club Brugge), Carlos Augusto (Inter), Geertruida (PSV), Mbuyamba (LASK), Declan Rice (Arsenal), Doue (PSG), McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid)

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