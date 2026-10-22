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Anasayfa Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 13:04 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 13:47
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan'ın yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak diğer maçların hakemleri şu şekilde:

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan

Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan

Samsunspor-Amed SK: Kadir Sağlam

TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

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