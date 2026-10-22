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Anasayfa Beşiktaş Italiano santrforda kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Crystal Palace maçı muhtemel 11'i

Italiano santrforda kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Crystal Palace maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Crystal Palace’ı konuk edecek. Marsilya ve Hoffenheim'ı yenerek lig aşamasına müthiş bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de İngiliz temsilcisini devirerek üst üste 3'üncü galibiyetini almak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Italiano santrforda kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Crystal Palace maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına Marsilya ve Hoffenheim zaferleriyle görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3'üncü haftada bu akşam İngiltere'nin güçlü ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak zorlu karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı takım, 12'nci adamın da müthiş desteğiyle Premier Lig temsilcisini devirerek firesiz yoluna devam etmek istiyor. Kara Kartal bu müsabakadan da galibiyetle ayrıldığı takdirde puanını 9 yaparak ilk 8 yolunda önemli bir adım atmış olacak.

ORKUN VE RASHICA YOK

Beşiktaş maçta iki oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Milot Rashica, Crystal Palace karşısında forma giyemeyecek.

603 MİLYON EURO'LUK TAKIM

Crystal Palace kadrosunda önemli yetenekleri barındıran bir takım. İngiliz ekibinin kadro değeri 603 milyon euro. Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Palace, 7 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 4 mağlubiyetle 14'üncü sırada yer alıyor. Kırmızı-mavi-beyazlı takım, ligdeki son sınavında milli futbolcu Ferdi'nin formasını giydiği Brighton'a 5-0 mağlup oldu.

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir kura çeken Beşiktaş, lig aşamasında en güçlü rakiplerinden biriyle mücadele edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Crystal Palace geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı. Premier Lig temsilcisi, Leipzig'de oynanan finalde İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.

KOZLARI WHARTON

Transfermarkt verilerine göre, Crystal Palace'ın en değerli oyuncusu 75 milyon euro ile Adam Wharton. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

İNGİLİZLERE KARŞI 6 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar İngiliz ekipleriyle 23'üncü kez karşılaşacak. Ada temsilcileriyle Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (eski adı UEFA Kupası) oynadığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Kartal, 14 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü. Beşiktaş daha önce Liverpool ile 4, Tottenham ile 3, Aston Villa, Leeds United, Manchester United, Stoke City, Arsenal, Wolverhampton ve Chelsea ile 2'şer, Bolton ile 1 kez karşı karşıya geldi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Olaitan, Miretti, İlhan, Trossard, Oh

CRYSTAL PALACE: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Khalaili, Mitchell, Lerma, Wharton, Kamada, Pino, Larsen

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