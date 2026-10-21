Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 4-2'lik skorla mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrası başta Fransız basınında olmak üzere Avrupa medyasında flaş manşetler atıldı ve Lille'in Galatasaray karşısında çaresiz kaldığı vurgusu yapıldı. İşte o manşetler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 23:12
Lille, Soriba Diaoune'nin iki golüne rağmen Galatasaray karşısında 2-4'lük yenilgiyle sarsıldı ve hâlâ puanla tanışamadı. (entrevue)
Galatasaray, Lille karşısında nefes kesen bir maçın ardından ilk galibiyetini aldı. (Mundo Deportivo)
Lille, Soriba Diaoune'nin iki golüne rağmen Galatasaray karşısında yıkıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ puan alamadı. (L'Equipe)
Lille, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba akşamı Galatasaray karşısında boyun eğdi (sports.fr)
Lille, Galatasaray karşısında dağıldı: Üç maçta sıfır puan. (foot01)
Şampiyonlar Ligi: Lille için yeni bir hayal kırıklığı; Galatasaray'a sahasında yenilen Fransız ekibi hâlâ puanla tanışamadı. (europe1)
Galatasaray, Lille'i biraz daha derin bir krize sürükledi… (sport.fr)
Türk devi 6 gollü nefes kesen maçı kazandı ve ilk galibiyetini aldı. (The Sun)
Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına attığı klas gol sonrası özür diledi. Süper Kartallar'ın yıldızı, Galatasaray'ın Lille karşısındaki 4-2'lik galibiyetinde bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. (Pulse Sports)
Lille, Galatasaray karşısında dağıldı. (footmercato)
Lille'e bir darbe daha: Victor Osimhen ve Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi. (Eurosport)
Osimhen eski takımının yarasına tuz bastı. (BBC Sports)
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