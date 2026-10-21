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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 4-2'lik skorla mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrası başta Fransız basınında olmak üzere Avrupa medyasında flaş manşetler atıldı ve Lille'in Galatasaray karşısında çaresiz kaldığı vurgusu yapıldı. İşte o manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 23:12
Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Diaoune'nin 2 golüne rağmen Lille evinde kabusu yaşadı. (morning-foot)

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Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Davide kendini çıkmaza soktu! İtalyan teknik direktör, Lille'in başında Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Takımı, Galatasaray'a 2-4 mağlup oldu. Lille, lig aşamasının son sıralarında yer alıyor. (AS)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Lille çılgın maçta Türk ekibi karşısında dağıldı. (Ouest France)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Lille, Soriba Diaoune'nin iki golüne rağmen Galatasaray karşısında 2-4'lük yenilgiyle sarsıldı ve hâlâ puanla tanışamadı. (entrevue)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Galatasaray, Lille karşısında nefes kesen bir maçın ardından ilk galibiyetini aldı. (Mundo Deportivo)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Lille, Soriba Diaoune'nin iki golüne rağmen Galatasaray karşısında yıkıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ puan alamadı. (L'Equipe)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Lille, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba akşamı Galatasaray karşısında boyun eğdi (sports.fr)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Lille, Galatasaray karşısında dağıldı: Üç maçta sıfır puan. (foot01)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Şampiyonlar Ligi: Lille için yeni bir hayal kırıklığı; Galatasaray'a sahasında yenilen Fransız ekibi hâlâ puanla tanışamadı. (europe1)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Galatasaray, Lille'i biraz daha derin bir krize sürükledi… (sport.fr)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Türk devi 6 gollü nefes kesen maçı kazandı ve ilk galibiyetini aldı. (The Sun)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına attığı klas gol sonrası özür diledi. Süper Kartallar'ın yıldızı, Galatasaray'ın Lille karşısındaki 4-2'lik galibiyetinde bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. (Pulse Sports)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Lille, Galatasaray karşısında dağıldı. (footmercato)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Lille'e bir darbe daha: Victor Osimhen ve Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi. (Eurosport)

Galatasaray'ın Lille galibiyeti sonrası flaş manşet!

Osimhen eski takımının yarasına tuz bastı. (BBC Sports)

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