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Trabzonspor - Hearts maçı CANLI İZLE | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Trabzonspor ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS'u 4-2 mağlup etmişti. Bordo mavililer evinde kazanarak formunu devam ettirmek istiyor. Trabzonspor - Hearts mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 18:36 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 19:31
Trabzonspor - Hearts maçı CANLI İZLE | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup eden Trabzonspor 2. hafta maçında Hearts ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılarak iyi formunu devam ettirmek istiyor.

👉TRABZONSPOR - HEARTS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Cenk, Samet, Melih, Cabral, Mendy, Folcarelli, Mendy, Bouchouri, Salah, Saviolo, Franculino.

Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında oynanan Trabzonspor - Hearts maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başladı.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA GALİBİYET PEŞİNDE

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililer, Hearts karşısında da kazanarak organizasyondaki çıkışını sürdürmek istiyor.

İskoç ekibi Hearts ise Trabzon deplasmanında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. İki takım arasındaki mücadele, lig aşamasında üst sıralara yerleşmek isteyen Trabzonspor açısından önem taşıyor.

TRABZONSPOR'DA SAKAT OYUNCULAR

Bordo-mavili ekipte Batagov, Paul Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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