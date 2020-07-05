İttifak Holding Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 30. haftasında küme düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırladığı Çaykur Rizespor'u 90+5'te penaltıdan bulduğu golle yendi.
Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Farouk Miya kaydetti.
Bu skorun ardından Konyaspor puanını 30'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 29 puanda kaldı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 23:17
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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