İttifak Holding Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Konya Rize'yi son nefeste devirdi!

İttifak Holding 1-0 | MAÇ SONUCU

İttifak Holding Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

'in 30. haftasında küme düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada İttifak Holding , Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırladığı 'u 90+5'te penaltıdan bulduğu golle yendi.

'in 30. haftasında İttifak Holding ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Farouk Miya kaydetti.

Bu skorun ardından Konyaspor puanını 30'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 29 puanda kaldı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 23:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İttifak Holding Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA