Süper Lig özeti (12.05.20)

Denizlispor'da yönetim, bu hafta takımda sözleşmeleri sona eren yerli ve yabancı futbolcularla transfer görüşmesi yapacak. Oğuz, Mustafa Yumlu, Olcay ve Zeki Yavru ile masaya oturulacak.



Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları ikinci kez koronavirüs testinden geçti. Faty'nin taburcu olduğu başkent ekibinde idmanlar, test sonuçları sonrası başlayacak.



TÜRFAD (Türkiye Futbol Adamları Derneği) Başkanı Levent Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun geri kalanında play-off (ilk 6 takım) ve play-out sistemi uygulanması gerektiğini belirtti.



Eskişehirspor'da teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları corona virüsü testine girdi. Bugün açıklanacak test sonuçları sonrası takım idmanlara başlayacak.



İnegölspor Başkanı Özgür Gürbüz, test sonuçları pozitif çıkan iki personelin durumunun iyi olduğunu, yönetimin testlerinin ise negatif çıktığını söyledi.