Süper Lig özeti (12.05.20)
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Denizlispor'da yönetim, bu hafta takımda sözleşmeleri sona eren yerli ve yabancı futbolcularla transfer görüşmesi yapacak. Oğuz, Mustafa Yumlu, Olcay ve Zeki Yavru ile masaya oturulacak.
Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları ikinci kez koronavirüs testinden geçti. Faty'nin taburcu olduğu başkent ekibinde idmanlar, test sonuçları sonrası başlayacak.
TÜRFAD (Türkiye Futbol Adamları Derneği) Başkanı Levent Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun geri kalanında play-off (ilk 6 takım) ve play-out sistemi uygulanması gerektiğini belirtti.
Eskişehirspor'da teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları corona virüsü testine girdi. Bugün açıklanacak test sonuçları sonrası takım idmanlara başlayacak.
İnegölspor Başkanı Özgür Gürbüz, test sonuçları pozitif çıkan iki personelin durumunun iyi olduğunu, yönetimin testlerinin ise negatif çıktığını söyledi.
- 12.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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