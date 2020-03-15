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15 Mart 2020, Pazar
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'den için anma mesajı

TFF'den Cemil Usta için anma mesajı

(), 'de 2019-2020 sezonuna adı verilen için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

'den yapılan açıklamada, "'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, A eski oyuncularından, 'un efsane kaptanı 'Dozer' lakaplı 'yı vefatının 17'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 15.03.2020
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