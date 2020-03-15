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15 Mart 2020, Pazar
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önlemlerinde en iyisi !

Koronavirüs önlemlerinde en iyisi Türkiye!

Koronavirüste ilk vakanın görülmesinden sonra 22, 39, 43, 46, ise 46 gün bekleyip ligleri kapattı. ise ilk vakadan sadece 1 gün sonra seyircisiz oynama kararını açıkladı.

Dünyayı kasıp kavuran yeni nesil 'ün artık merkez üssü Avrupa! Çin'den başlayan ve spor organizasyonlarının da bir bir iptal edilmesine neden olan Covid-19 sonrasında başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin tedbir almakta geç kaldığı en büyük tartışma konusu.

Avrupa'nın üst seviyedeki liglerinde maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi için geç kalındığı bunun da virüsün yayılmasını artırdığı herkesin ortak fikri olurken virüsün ilk tespit edildiği günden sonra aradan geçen zaman kayıp olarak nitelendiriliyor.

, İtalya'da ilk vakanın 'ta görülmesi sonrasında tam 22 gün sonra olarak maçların seyircisiz oynanmasına karar verildiğine dikkat çekerken, yine 31 Ocak'ta ilk virüs tespiti yapılan 39 gün sonra 'ta liglere ara verdi.

27 Ocak'taki ilk Koronavirüs vakasının ardından 43 gün sonra adım atıp 10 Mart'ta karar alırken ise 24 Ocak'taki virüs tespitinden 46 gün sonra liglerini kapattı ve de 52 gün bekledi.

ise Koronavirüs açısından Avrupa'nın güvenli bölgesi olarak öne çıkarken 11 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 vakanın tespit edildiğini duyurmasının ardından 1 gün sonra liglerin seyircisiz oynanması kararını aldı.

  1. 15.03.2020
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