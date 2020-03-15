Koronavirüs önlemlerinde en iyisi Türkiye!

Dünyayı kasıp kavuran yeni nesil Koronavirüs'ün artık merkez üssü Avrupa! Çin'den başlayan ve spor organizasyonlarının da bir bir iptal edilmesine neden olan Covid-19 sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinin tedbir almakta geç kaldığı en büyük tartışma konusu.

Avrupa'nın üst seviyedeki liglerinde maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi için geç kalındığı bunun da virüsün yayılmasını artırdığı herkesin ortak fikri olurken virüsün ilk tespit edildiği günden sonra aradan geçen zaman kayıp olarak nitelendiriliyor.

The Guardian, İtalya'da ilk vakanın 31 Ocak'ta görülmesi sonrasında tam 22 gün sonra önlem olarak maçların seyircisiz oynanmasına karar verildiğine dikkat çekerken, yine 31 Ocak'ta ilk virüs tespiti yapılan İspanya 39 gün sonra 10 Mart'ta liglere ara verdi.

27 Ocak'taki ilk Koronavirüs vakasının ardından Almanya 43 gün sonra adım atıp 10 Mart'ta karar alırken Fransa ise 24 Ocak'taki virüs tespitinden 46 gün sonra liglerini kapattı ve İngiltere de 52 gün bekledi.

Türkiye ise Koronavirüs açısından Avrupa'nın güvenli bölgesi olarak öne çıkarken 11 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 vakanın tespit edildiğini duyurmasının ardından 1 gün sonra liglerin seyircisiz oynanması kararını aldı.