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11 Şubat 2020, Salı
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Zirveye renk geldi

Zirveye renk geldi

Şampiyonluk yarışı 7 takım arasında tüm hızıyla sürüyor. 2. yarıya kötü başlayan Yiğidolar, karşısında 3 maçta 7. puanı yitirdi. Kadıköy'de Alanya'yla yenişemeyen Fenerbahçe, hesapta olmayan 2 puan bıraktı. Paşa'yı da geçen , ligde 5'te 5 yaparak adeta geriden koptu geliyor. Seriye bağlayan ve 1 maçı eksik olan Fırtına, Başkent'te 3 puanı alıp liderliğe göz kırptı. da G.Antep'i devirip yarışa renk kattı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, her geçen hafta kızışıyor. Kadıköy'e 5'te 5'le gelen Alanya karşısında F.Bahçe, beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler penaltı tartışmalarının gölgesinde Akdeniz ekibiyle yenişemedi ve zirve yolunda 2 puan yitirdi. İkinci devreye kötü başlayan lider da takipçisi karşısında 1 puanı son dakikalarda kurtardı. Yiğidolar, 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti. 'la çıkışa geçen , FK'yi de eli boş gönderip, 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.

TRABZON'DA USTALAR GEÇİDİ

Sezonun en formda ekiplerinden ve şampiyonluk yarışının iddialı takımı , başkente usta ayaklarıyla sonuca gitti. Hakem hatalarının damga vurduğu mücadelede gol kralı Sörloth sessiz kalsa da bu sefer Sosa ve Nwakaeme sahne aldı. 1 maçı eksik Fırtına, Sivas'ın da puan kaybıyla liderliğe adeta göz kırptı. İkinci devreye iyi başlayan takımlardan G.Saray'da, 'in öngörüleri gerçeğe dönüştü. "Bizi ikinci yarıda görün" Terim'in G.Saray'ı Paşa'yı devirip 5'te 5 yaptı. A.Gücü, Malatya'da sürpriz yaptı. da Kayseri'den puanı kaptı.

HAFTANIN ASİSTİ: SÖRLOTH (TRABZONSPOR)
Fırtına'nın yıldızı, Başkentte takımı rahatlatan golde atağı başlatan isim olurken, Sosa'nın güzel ortasında boştaki arkadaşı Nwakaeme'yi iyi gördü, golle buluşturdu.

HAFTANIN KURTARIŞI: MERT GÜNOK (BAŞAKŞEHİR)
Zirveyi ilgilendiren maçta milli eldiven, 90+2'de ve 90+4'te Mert Hakan'ın iki gollük vuruşunu, müthiş bir refleksle çelmeyi başardı. Takımına 1 puan kazandırdı.

HAFTANIN TAKIMI: BEŞİKTAŞ
Sergen Yalçın'ın gelişiyle sükse yap

HAFTANIN SÖZÜ: MUSTAFA CENGİZ
Başkanı , barış çağrısı yaptı: "F.Bahçe, Beşiktaş, , … Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz… Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim."an Beşiktaş, Antep karşısında da yükselişini sürdürdü. Şampiyonluk ateşi yeniden alevlendi. Takımın havası değişti.

HAFTANIN FOTOĞRAFI
Sivas'ta Başakşehir için ayrılan misafir tribünündeki iki taraftar, "Çok olanlar değil inananlar kazanır" pankartıyla takımlarına destek oldu.

HAFTANIN OLAYI: SÜPER LİG'E HAKEM DAMGASI
Trabzonspor maçında , Sörloth'a verdiği kırmızı kartta, aynı bonkörlüğü rakip oyuncuya göstermeyip skandal bir yönetime imza attı. F.Bahçe maçında Ümit Öztürk, net penaltıyı VAR'la birlikte çözemedi. Sivas maçında ise , Clichy'nin topu koltuğunun altına alıp taşıdığı pozisyonda VAR'a bile gitmedi.

CEZA TAHTASI:
KIRMIZI KART
Hajradinovic (Kasımpaşa) Sörloth (Trabzon), (

SARI KART
(Beşiktaş), Beto (Göztepe), Selim Ay (Konyaspor), Kenan Özer, Biyik (Gaziantep FK), (Antalyaspor)

HAFTANIN GOLÜ: KEVIN-PRINCE BOATENG (BEŞİKTAŞ)
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Boateng, Türkiye macerasına golle başladı. Gökha

HAFTANIN HOCASI: FATİH TERİM / G.SARAY
Saha dışında ve içinde türlü sıkıntılarla uğraşan Galatasaray'da yine ustalığını gösterdi Fatih Terim. İkinci yarıda düzeleceklerine dair öngörüleri, gerçeğe dönüştü. Kasımpaşa'yı da deplasmanda 3-0'la geçen sarıkırmızılılar, ligde 5'te 5 yaparak hedefe kilitlendi.n Gönül'ün asistini, topuğuyla ağlara gönderip, tribünleri coşturdu.

HAFTANIN YILDIZI: EMRE AKBABA (GALATASARAY)

İNENLER
Y.MALATYA
KONYASPOR
NADİR ÇİFTÇİ
GOL KRALLIĞI
KASIMPAŞA

ÇIKANLAR
MARİANO
ADEM BÜYÜK
ANKARAGÜCÜ
EROL BULUT

GOL KRALLIĞI
Sörloth..........TRABZON...... 16

Cisse............ALANYA......... 16

Jahovic........ANTALYA......... 12

Muriç............F.BAHÇE......... 12

Stancu..........G.BİRLİĞİ......... 11

Crivelli...........BAŞAKŞEHİR...9


ASİST KRALLIĞI
Caner.............BEŞİKTAŞ....... 9

Visca..............BAŞAKŞEHİR..9

Ömer.............G.SARAY..........8

Guilherme.....TRABZON........6

Ljajic..............BEŞİKTAŞ........6

Kruse.............F.BAHÇE......... 5

Nwakaeme...TRABZON....... 5

Yatabare.......SİVAS.................9

Hüseyin Çimşir, 2008-09'dan (Ahmet Özen) bu yana Trabzon'un başında ilk üç lig maçını kazanan ilk hoca oldu.

Son iki deplasmanda Konya ve K.Paşa'yı yenen G.Saray, son iki sezonda ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti aldı.

F.Bahçe, Eylül 2015'ten bu yana 'de ilk yarısını geride kapattığı hiçbir iç saha maçını kazanamadı (5B-6M).

Gaizantep FK filelerini havalandıran Burak Yılmaz, şu an Süper Lig'de yer alan 18 takıma da gol atmış oldu.

  1. 11.2.2020
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