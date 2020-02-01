Kralların düellosu
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada gözler iki takımın formda golcüleri Sörloth ve Muriqi'nin üzerinde olacak. Sonucu merakla beklenen derbide gol krallığı yarışı veren Sörloth ve Muriç'nin ortaya koyacakları performanslar da merakla bekleniyor.
Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth'u takip ediyor. Bu önemli maç öncesi iki oyuncunun da ön plana çıkan özelliklerinin başında gol attıkları maçlarda takımlarının kaybetmemesi geliyor. Sörloth, ligde 12 maçta 15 gol kaydetti. Norveçli, 5 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrforun skor ürettiği mücadelelerde bordomavililer yenilgi yüzü görmedi. Muriç de bu sezon ligde 18 maçın 10'unda rakip ağları 12 defa sarstı. 4 de asist yapan tecrübeli futbolcu, elde edilen 37 puanın 31'ine imzasını attı. Ayrıca Sörloth gibi Kosovalı oyuncunun da gol attığı maçlarda Kanarya mağlup olmadı.
Kritik derbide gözler sanrtforların üzerinde olacak. 15 gollü Sörloth ve 12 gollü Muriç arasında rekabet yaşanacak. İki forvetin bir de ortak özelliği var: Onlar gol atınca takımları kaybetmiyor.
İÇ SAHA GOLCÜLERİ
Trabzonspor'un forveti Sörloth, ligdeki 15 golün 9'unu Şenol Güneş Stadı'nda oynanan maçlarda atarken, 6 golü ise deplasmanda kaydetti. Muriç de 12 golün 9'unu Kadıköy'de buldu. 3 gol ise deplasmanda oynanan maçlarda geldi.
- 1.2.2020
- İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi!
- Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
- Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...
- Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...
- Fenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kralların düellosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.