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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Kralların düellosu

Kralların düellosu

ile arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada gözler iki takımın formda golcüleri Sörloth ve Muriqi'nin üzerinde olacak. Sonucu merakla beklenen derbide gol krallığı yarışı veren Sörloth ve Muriç'nin ortaya koyacakları performanslar da merakla bekleniyor.

Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth'u takip ediyor. Bu önemli maç öncesi iki oyuncunun da ön plana çıkan özelliklerinin başında gol attıkları maçlarda takımlarının kaybetmemesi geliyor. Sörloth, ligde 12 maçta 15 gol kaydetti. Norveçli, 5 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrforun skor ürettiği mücadelelerde bordomavililer yenilgi yüzü görmedi. Muriç de bu sezon ligde 18 maçın 10'unda rakip ağları 12 defa sarstı. 4 de asist yapan tecrübeli futbolcu, elde edilen 37 puanın 31'ine imzasını attı. Ayrıca Sörloth gibi Kosovalı oyuncunun da gol attığı maçlarda Kanarya mağlup olmadı.
Kritik derbide gözler sanrtforların üzerinde olacak. 15 gollü Sörloth ve 12 gollü Muriç arasında rekabet yaşanacak. İki forvetin bir de ortak özelliği var: Onlar gol atınca takımları kaybetmiyor.

İÇ SAHA GOLCÜLERİ
'un forveti Sörloth, ligdeki 15 golün 9'unu Stadı'nda oynanan maçlarda atarken, 6 golü ise deplasmanda kaydetti. Muriç de 12 golün 9'unu 'de buldu. 3 gol ise deplasmanda oynanan maçlarda geldi.

  1. 1.2.2020
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