CANLI | Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1 - 1 Yeni Malatyaspor

SONUCU | 1 - 1

MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1 - 1 Yeni Malatyaspor

'in 17. haftasında sahasında BtcTurk 'u konuk etti. Zorlu karşılaşma Olarenwaju Kayode ve Thievy Bifouma'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK puanını 24 yaptı.

'de 17. hafta maçında ile BtcTurk karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Gaziantep FK'nın golünü 21. golünü Olarenwaju Kayode kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golü 78'de Thievy Bifouma'dan geldi.

Ev sahibi Gaziantep FK'da Güray Vural 48'de ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, 53. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 24'er puanla ilk yarıyı kapattı.

Süper Lig'in ikinci yarısında ilk hafta Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

  1. 29.12.2019
  2. Güncelleme: 29.12.2019 18:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1 - 1 Yeni Malatyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN