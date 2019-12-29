MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma Olarenwaju Kayode ve Thievy Bifouma'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK puanını 24 yaptı.
Süper Lig'de 17. hafta maçında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Gaziantep FK'nın golünü 21. golünü Olarenwaju Kayode kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golü 78'de Thievy Bifouma'dan geldi.
Ev sahibi Gaziantep FK'da Güray Vural 48'de ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, 53. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 24'er puanla ilk yarıyı kapattı.
Süper Lig'in ikinci yarısında ilk hafta Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
- 29.12.2019
- Güncelleme: 29.12.2019 18:28
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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