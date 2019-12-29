MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 17. hafta maçında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.



Gaziantep FK'nın golünü 21. golünü Olarenwaju Kayode kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golü 78'de Thievy Bifouma'dan geldi.



Ev sahibi Gaziantep FK'da Güray Vural 48'de ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, 53. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 24'er puanla ilk yarıyı kapattı.



Süper Lig'in ikinci yarısında ilk hafta Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.