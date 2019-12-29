Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor Fenerbahce ilk 11 ler - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor Fenerbahce ilk 11 ler

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor Fenerbahce ilk 11 ler

Çaykur Rizespor fikstürün son hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. İlk devreyi 3 puanla kapatarak moralli bir şekilde perdeyi kapatmak isteyen iki ekipten Fenerbahçe geçtiğimiz haftaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmişti. Çaykur Rizespor ile Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

Süper Lig'de Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da yenerek devreye moralli girmek istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin geride kalan 16 hafta sonunda 28 puanı bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Aralık Pazar günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe mücadelesinde hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER (MUHTEMEL)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Gustavo, Dirar, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
  1. 29.12.2019
  2. Güncelleme: 29.12.2019 12:31
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