Erman Toroğlu’ndan olay sözler! 'Fenerbahçe’nin yediği golde…' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Erman Toroğlu’ndan olay sözler! "Fenerbahçe’nin yediği golde…"

Süper Lig'in 17. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çayku Rizespor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı ve ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve Fenerbahçe'nin performansını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı. İşte usta yorumcunun gündeme oturacak o sözleri…

29 Aralık 2019 Pazar 20:21 Güncelleme: 29.12.2019 21:14
Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Fenerbahçe’nin yediği golde…

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

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Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Fenerbahçe’nin yediği golde…

Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini 13. dakikada Deniz Türüç, 70. dakikada Jailson kaydetti. Çaykur Rizespor'un golünü ise 18. dakikada Abarhoun attı.

Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Fenerbahçe’nin yediği golde…

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Çaykur RizesporFenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Fenerbahçe’nin yediği golde…

İlk yarı ve ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve Fenerbahçe'nin performansını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Fenerbahçe’nin yediği golde…

İşte usta yorumcunun gündeme oturacak o sözleri…

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