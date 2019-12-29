Erman Toroğlu’ndan olay sözler! "Fenerbahçe’nin yediği golde…"

Süper Lig'in 17. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çayku Rizespor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı ve ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve Fenerbahçe'nin performansını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı. İşte usta yorumcunun gündeme oturacak o sözleri…