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Erman Toroğlu’ndan olay sözler! "Fenerbahçe’nin yediği golde…"
Süper Lig'in 17. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çayku Rizespor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı ve ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve Fenerbahçe'nin performansını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı. İşte usta yorumcunun gündeme oturacak o sözleri…
29 Aralık 2019 Pazar 20:21
Güncelleme: 29.12.2019 21:14
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
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Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini 13. dakikada Deniz Türüç, 70. dakikada Jailson kaydetti. Çaykur Rizespor'un golünü ise 18. dakikada Abarhoun attı.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında ÇaykurRizespor – Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
İlk yarı ve ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonları ve Fenerbahçe'nin performansını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı.