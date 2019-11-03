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03 Kasım 2019, Pazar
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Kayserispor - Fenerbahçe CANLI

'in 10. hafta maçında , bugün lig sonuncusu 'a konuk oluyor. Kayserispor yeni teknik direktörü yönetiminde ilk sınavına çıkıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...


, 'in 10. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya 'la karşılaşıyor. Maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü 'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lpes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor.

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Victor Moses, Garry Rodrigues, Ozan Tufan, Vedat Muriç

  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 19:33
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