Kayserispor - Fenerbahçe CANLI
Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe, bugün lig sonuncusu Kayserispor'a konuk oluyor. Kayserispor yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde ilk sınavına çıkıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşıyor. Maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.
Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.
11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lpes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor.
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Victor Moses, Garry Rodrigues, Ozan Tufan, Vedat Muriç
- 03.11.2019
- Güncelleme: 03.11.2019 19:33
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Kayserispor - Fenerbahçe CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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