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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Son dakika: 'nın yeni başkanı Zekiraya Alp oldu!

Son dakika: MHK'nın yeni başkanı Zekiraya Alp oldu!

'nun yeni başkanı olurken, yardımcısı oldu.

'nda 'in başkanlığa seçilmesinin ardından kurullarda değişikliklerin olup olmayacağı merak ediliyordu. ile ilgili ve yönetiminin görevde kalıp kalmayacağı sorusunun yanıtı da belli oldu. Başkanlığı için 'in göreve getirildiği ifade edildi.

Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu MHK'de değişime gitti. Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde göreve gelen Sabri Çelik yönetimindeki MHK'nin görevine son verildiği belirtildi. Spor'un haberine göre MHK Başkanlığı'na Zekeriya Alp getirildi. Zekeriya Alp'in yardımcılığını ise 'nın yapacağı belirtildi.

  1. 04.07.2019
  2. Güncelleme: 04.07.2019 17:20
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