Son dakika: MHK'nın yeni başkanı Zekiraya Alp oldu!
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Zekeriya Alp olurken, yardımcısı Serdar Tatlı oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in başkanlığa seçilmesinin ardından kurullarda değişikliklerin olup olmayacağı merak ediliyordu. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili Sabri Çelik ve yönetiminin görevde kalıp kalmayacağı sorusunun yanıtı da belli oldu. MHK Başkanlığı için Zekeriya Alp'in göreve getirildiği ifade edildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu MHK'de değişime gitti. Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde göreve gelen Sabri Çelik yönetimindeki MHK'nin görevine son verildiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre MHK Başkanlığı'na Zekeriya Alp getirildi. Zekeriya Alp'in yardımcılığını ise Serdar Tatlı'nın yapacağı belirtildi.
- 04.07.2019
- Güncelleme: 04.07.2019 17:20
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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