Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda

Gazişehir 'ten 4 oyuncuya veda

Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda

Spor Toto 'in yeni takımlarından Gazişehir , sözleşmeleri biten , , ve ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından , ve ile sözleşmelerimiz sona ermiş olup yollarımız ayrılmıştır. Aynı zamanda geçtiğimiz sezon kiralık olarak kulübümüzde forma giyen ve kulübü ile de kiralık anlaşmamız sona ermiştir. Oyuncularımıza takımımıza vermiş oldukları emeklerden ve takımımızın 'e çıkması adına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan transfer çalışmalarına da devam eden ekibinin pek çok oyuncu ile anlaşma noktasına geldiği ve hafta sonuna kadar bazı önemli isimleri açıklamayı planladığı belirtildi.

  1. 02.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN