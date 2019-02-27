Beşiktaş İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
27 Şubat 2019, Çarşamba
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İM hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 24'üncü haftasında İstikbal Mobilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Karla karışık yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 27.02.2019
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