Galatasaray tarihi fırsatı 90+4'te kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi. Kazanıp farkı 3'e indirmek isteyen Fenerbahçe ile, Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen lider Galatasaray'ın düellosu başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

SON ANLARDA G.SARAY TARİHİ FIRSATI HARCADI

Kaleciler Muslera ve Volkan Demirel'in kurtarışlarıyla devleştiği maçta Galatasaray'ın 88. dakikada 1 topu direkten döndü. Maçın son pozisyonunda ise 90+4'te Tolga Ciğerci penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda vurdu, kaleci Volkan yatarak gole izin vermedi.



Bu sonucun ardından puanını 54'e çıkaran Galatasaray liderliğini korudu. Fenerbahçe ise 48 puanla 4. sırada kaldı.



İLK TEHLİKE G.SARAY'DAN

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı.15'inci dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Gomis'in sert şutu kalenin yanından auta gitti. 20'nci dakikada sağ kanattan çalımlarla içeri giren Rodrigues'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.



FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

23'üncü dakikada sağ kanattan Dirar'ın içeri çevirdiği topta Soldado'nun şutu Galatasaray savunmasına çarparak kornere gitti. Kullanılan kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.



32'nci dakikada Dirar'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Şener'in yaptığı ortada topu Muslera kontrol etti.



34'üncü dakikada orta sahada Mehmet Ekici'den topu kapan Feghouli pasını Gomis'e aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in şutu yandan dışarı çıktı.



MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

37'nci dakikada Giuliano'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Ekici'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı

40'ıncı dakikada sağ kanatta Giuliano'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti. 41'inci dakikada Maicon'dan topu kapan Soldado, pasını Mehmet Ekici'ye aktardı. Ekici'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi.



VOLKAN DEMİREL RODRİGUES'E GEÇİT VERMEDİ

48. dakikada Galatasaray mutlak bir golü kaçırdı. Sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunu kaleci Volkan çıkarttı. Dönen topu Gomis tamamlamak istedi ama top savunmadan sekti.

FERNANDAO'NUN GOLÜ GEÇERSİZ

Fenerbahçe'de 72. dakikada Dirar'ın yerine oyuna giren Fernandao, 78. dakikada ağları havalandırdı ama gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

FATİH TERİM'DEN GALİBİYET HAMLESİ

Fatih Terim 83. dakikada kazanmak için bir hamle yaptı. Feghouli oyundan çıkarken Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.

MUSLERA KARŞI KARŞIYA KURTARDI

Fernandao yakın mesafeden vurdu. 86. dakikada Muslera gole izin vermedi.

MAICON DİREKLERİ SALLADI

Maicon'un 89. dakikada kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top dışarıya çıktı.

19 YILLIK HASRETİ BİTİRME FIRSATINI TOLGA KULLANAMADI!

90+4'te Galatasaray çok net bir gol kaçırdı. Tolga Ciğerci golü kaçırdı. Tolga'nın penaltı noktası üzerinden şutta kaleci Volkan Demirel çok kritik bir kurtarış yaptı.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.