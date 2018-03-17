Galatasaray tarihi fırsatı 90+4'te kaçırdı
Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray gol kaçırma rekoru kırdığı maç golsüz eşitlikle sona erdi. Kalecilerin devleştiği derbide Galatasaray, Kadıköy'deki 19 yıllık kazanamama serisini sonlandıramasa da deplasmandan lider dönmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi. Kazanıp farkı 3'e indirmek isteyen Fenerbahçe ile, Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen lider Galatasaray'ın düellosu başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
SON ANLARDA G.SARAY TARİHİ FIRSATI HARCADI
Kaleciler Muslera ve Volkan Demirel'in kurtarışlarıyla devleştiği maçta Galatasaray'ın 88. dakikada 1 topu direkten döndü. Maçın son pozisyonunda ise 90+4'te Tolga Ciğerci penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda vurdu, kaleci Volkan yatarak gole izin vermedi.
Bu sonucun ardından puanını 54'e çıkaran Galatasaray liderliğini korudu. Fenerbahçe ise 48 puanla 4. sırada kaldı.
İLK TEHLİKE G.SARAY'DAN
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı.15'inci dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Gomis'in sert şutu kalenin yanından auta gitti. 20'nci dakikada sağ kanattan çalımlarla içeri giren Rodrigues'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.
FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ
23'üncü dakikada sağ kanattan Dirar'ın içeri çevirdiği topta Soldado'nun şutu Galatasaray savunmasına çarparak kornere gitti. Kullanılan kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.
32'nci dakikada Dirar'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Şener'in yaptığı ortada topu Muslera kontrol etti.
34'üncü dakikada orta sahada Mehmet Ekici'den topu kapan Feghouli pasını Gomis'e aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in şutu yandan dışarı çıktı.
MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
37'nci dakikada Giuliano'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Ekici'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı
40'ıncı dakikada sağ kanatta Giuliano'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti. 41'inci dakikada Maicon'dan topu kapan Soldado, pasını Mehmet Ekici'ye aktardı. Ekici'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi.
VOLKAN DEMİREL RODRİGUES'E GEÇİT VERMEDİ
48. dakikada Galatasaray mutlak bir golü kaçırdı. Sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunu kaleci Volkan çıkarttı. Dönen topu Gomis tamamlamak istedi ama top savunmadan sekti.
FERNANDAO'NUN GOLÜ GEÇERSİZ
Fenerbahçe'de 72. dakikada Dirar'ın yerine oyuna giren Fernandao, 78. dakikada ağları havalandırdı ama gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
FATİH TERİM'DEN GALİBİYET HAMLESİ
Fatih Terim 83. dakikada kazanmak için bir hamle yaptı. Feghouli oyundan çıkarken Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.
MUSLERA KARŞI KARŞIYA KURTARDI
Fernandao yakın mesafeden vurdu. 86. dakikada Muslera gole izin vermedi.
MAICON DİREKLERİ SALLADI
Maicon'un 89. dakikada kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top dışarıya çıktı.
19 YILLIK HASRETİ BİTİRME FIRSATINI TOLGA KULLANAMADI!
90+4'te Galatasaray çok net bir gol kaçırdı. Tolga Ciğerci golü kaçırdı. Tolga'nın penaltı noktası üzerinden şutta kaleci Volkan Demirel çok kritik bir kurtarış yaptı.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:24
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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