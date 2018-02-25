Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! Kangal... – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! ...

    Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! <a href="/index/kangal?id=acc64bfb-cc0c-4569-bcf4-9fbbfd3ab98c" class="" rel="tag">Kangal</a>...

    Türk futbolunun iki dev kulubü Beşiktaş ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! ... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN