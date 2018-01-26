Akıl oyunları
Müthiş kapışmaya iki gün kala Çalımbay ve Kocaman, kurmaylarıyla birlikte rakiplerinin artılarını ve eksilerini madde madde belirledi. İşte o raporlar....
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- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:22
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 88
Yorum
kartal ali palabıyık hakemliği bıraksın...gerçi türk hakemlerinin hiç birinde iş yok ama palabıyık fb li zaten..açık açık tutuyor...
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 88
Yorum
CENGİZ Ne zaman FENERE PUAN LAZIM HER AN HAZIR KITA
Akıl oyunları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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