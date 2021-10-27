Fotomaç gururla sunar! Süper Lig'de 2020/21 sezonunun en iyileri seçiliyor

Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşmasının ardından 'Fotomaç Süper Lig'in En İyileri' ödül töreninde '2020-2021 Sezonu Süper Lig'in En İyileri', 'Sezonun Oscarları' ve 'Özel Ödül' olarak üç ayrı kategoride ödüller verilecek. Sabah Gazetesi de Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu (UFEF) düzenliyor. UFEF'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunacak. Saat 09.30'da başlayacak organizasyon ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve A Spor Youtube'dan takip edilecek.