CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Sivas’ta dev protesto

Sivas’ta dev protesto

Bodrum beraberliği sonrasında Sivas taraftarları, tesislere giderek takımı protesto etti

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivas’ta dev protesto

Süper Lig'de evinde Bodrum FK ile 0-0 berabere kalarak kümede kalma şansını zora sokan Sivasspor'da taraftarlar takıma tepki gösterdi. Beraberliğin ardından bir maç fazlası ile bir basamak yukarıdaki Alanya'nın 3 puan gerisine düşen Yiğidolar, ipleri tamamen rakiplerinin eline verdi ve diğer sonuçları beklemeye başladı.

Bu duruma sessiz kalmayan Sivassporlu taraftarlar, dün tesislere giderek sloganlarla tepkilerini gösterirken, yönetimi de istifaya davet etti. Taraftarlar futbolcu Uğur Çiftçi'ye de tepki tezahüratında bulundular. Yoğun güvenlik önlemleri altındaki taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Sivasspor bu hafta Samsun'a konuk olacak.

G.Saray'a Osimhen müjdesi! Anlaşma sağlandı
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Taraftar Osimhen'i beklerken...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır"
F.Bahçe'den Fred'e onay! Yerine gelecek isim...
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 00:51
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 00:51
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 00:51
Cardoso attı Kayserispor kazandı! Cardoso attı Kayserispor kazandı! 00:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:51
Daha Eski
Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... 00:51
F.Bahçe'ye scout transferi! F.Bahçe'ye scout transferi! 00:51
Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! 00:51
Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! 00:51
G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! 00:51
Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! 00:51