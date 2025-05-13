Sivas’ta dev protesto

Süper Lig'de evinde Bodrum FK ile 0-0 berabere kalarak kümede kalma şansını zora sokan Sivasspor'da taraftarlar takıma tepki gösterdi. Beraberliğin ardından bir maç fazlası ile bir basamak yukarıdaki Alanya'nın 3 puan gerisine düşen Yiğidolar, ipleri tamamen rakiplerinin eline verdi ve diğer sonuçları beklemeye başladı.

Bu duruma sessiz kalmayan Sivassporlu taraftarlar, dün tesislere giderek sloganlarla tepkilerini gösterirken, yönetimi de istifaya davet etti. Taraftarlar futbolcu Uğur Çiftçi'ye de tepki tezahüratında bulundular. Yoğun güvenlik önlemleri altındaki taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Sivasspor bu hafta Samsun'a konuk olacak.