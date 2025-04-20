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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Sivas'a Paşa darbesi

Sivas'a Paşa darbesi

Düşme hattındaki Sivasspor, Manaj'la penaltı kaçırdığı maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Üst üste 2. yenilgisini alan Yiğidolar, bitime 5 hafta kala ligde kalma yolunda ağır yara aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Sivas'a Paşa darbesi

Süper Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Sivasspor, Kasımpaşa karşısında umduğunu bulamadı. 6'da Can, 34'te Fall'ın golleriyle 2-0 geri düşen Sivas ekibi, 41'de kazandığı penaltıda Manaj'la kaleci Gianniotis'e takıldı. Dönen topu Uğur Çiftçi tamamladı ancak Uğur, penaltı atışından önce ceza sahasına girdiği için gol VAR uyarısıyla geçersiz sayıldı.

ZORLU FİKSTÜR

İkinci yarıda gol için bastıran Yiğidolar, Koita'yla farkı bire indirdi. Ancak 90+9'da Fall'a yapılan faul sonrası VAR'dan penaltı çıktı ve Aytaç sonucu ilan etti: 3-1. Düşme hattındaki Sivasspor, kalan 5 haftada Antalya ve Bodrum'la evinde oynayacak. Galatasaray, Samsunspor ve Alanya'yla deplasmanda kozlarını paylaşacak.

SÜPER LİG İÇİN BU OYUN YETMEZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kalan 5 maça odaklanacaklarını, mutlak kazanmaları gerektiğini söyledi. Çalımbay, "Buraya çok eksik geldik. Kümede kalmak istiyorsak kalan maçlarımızda bu oyunun çok çok üzerine çıkmamız gerekiyor" dedi.

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