  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Sivasspor

Sivasspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik programla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra Konya'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Konyaspor ile Sivasspor, 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.

G.Saray'dan gurbetçi operasyonu!
F.Bahçe'de 7 futbolcunun derbi heyecanı!
DİĞER
Gündüz kuşağında kalça danslarıyla ünlenmişti... Solmaz Çiros’un estetikli ve kilolu son hali "Bu kıza ne olmuş? dedirtti!
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler değerlendirdi! İşte piyasaların ilk tepkisi
Ülke sıralamasından kötü haber!
Mou'nun Dzeko kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica'dan Kerem paylaşımı! Benfica'dan Kerem paylaşımı! 14:58
Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı detayları! Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı detayları! 14:54
"Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler" "Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler" 14:47
Al Khaleej - Al Fayha maçı ne zaman? Al Khaleej - Al Fayha maçı ne zaman? 14:41
Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman? Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman? 14:37
Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman? Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman? 14:31
Daha Eski
Manisa Basket'e NBA'den takviye! Manisa Basket'e NBA'den takviye! 14:26
Sivasspor'da Konya deplasmanı hazırlığı Sivasspor'da Konya deplasmanı hazırlığı 14:20
Beşiktaş'tan taraftarlara 'Ajax' teşekkürü Beşiktaş'tan taraftarlara 'Ajax' teşekkürü 14:16
Başakşehir'de Sivasspor mesaisi Başakşehir'de Sivasspor mesaisi 14:12
Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan" Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan" 10:27
Celtic taraftarından Filistin'e destek! Celtic taraftarından Filistin'e destek! 10:29