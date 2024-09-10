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Bülent Uygun'dan Emre Mor açıklaması!

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun adı Sivasspor ile anılan Emre Mor hakkında, "Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 12:23
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Bülent Uygun'dan Emre Mor açıklaması!

Süper Lig'in 2024-25 sezonunun 5'inci hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman pas çalışmaları ile sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

'ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'

Antrenman öncesi teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımın İzlanda karşısında aldığı galibiyeti tebrik eden Uygun, "Herkes bu milli maç arasında bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalıştığı düşüncesindeyim. Bizim de aramıza çok geç katılan, 3 ay sonra katılan, yaklaşık 5 arkadaşımızın dördünü en azından bu arada hazırladık. Biri tam hazır değil tabii. Bizim için iyi geldi. Şimdi Gaziantep FK gibi çok önemli ve güçlü bir takıma karşı maç yapacağız. Burada takımın sahibi olan 12'nci adam taraftarların itici güç olması lazım. Zor bir maçta onların desteğiyle kendi evimizde kazanarak hem onları mutlu etmek istiyoruz hem de bu süreç içerisinde yeni yapılanmanın eksiklerini tamamlamak adına böyle bir galibiyete ihtiyacımız var. İyi bir takım olduğunu da biliyoruz. Kadro yapısı itibariyle de iyi bir kadroya sahipler. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanan taraf Allah'ın izniyle inşallah biz oluruz" şeklinde konuştu.

'EMRE'Yİ ÇOK BEĞENİRİM'

Transfer gündemi hakkında da açıklama yapan Uygun, adı Sivasspor ile anılan Emre Mor hakkında, "Şimdi ben yönetime belli isimleri zikrettim, vermiştim. Zaten o zamandan bu zamana hep bu anlamda çalışıyorlar. Bunların arasında Türkiye liginde oynayan 4-5 tane isimle beraber büyük takımlarımızdaki futbolcularımız da var. Emre Mor, çok beğendiğim, çok enteresan ve çok yetenekli. Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum. Yönetimimize biri sağ açık olmak üzere özellikle süratli olması anlamında söylüyorum, bir kenar adamı iki tane de Türk almak zorundayız. Alternatifi yaratmak zorundayız. Orta saha anlamında alternatifimiz yok" diye konuştu.

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