Sivasspor İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı!

Sivasspor'da sözleşmesi sona eren İbrahim Akdağ, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Sivasspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Akdağ, "Kulübümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerde herhangi bir sonuca varamadık. Mecnun Başkan ve Bülent Hocama bana bu formayı giyme imkanı verdikleri için teşekkür ederim. Takım başta olmak üzere bütün kulüp emekçileri haklarınızı helal edin. Ve sevgili Yiğidolar ilk maçtan itibaren bana verdiğiniz desteği unutmayacağım. Sivas için oynamak çok keyifliydi" notunu ekledi.

Diğer yandan geçen sezon Sivasspor'a transfer olan İbrahim Akdağ, kırmızı-beyazlı formayla toplamda 11 maça çıktı.