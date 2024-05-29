Haberler Sivasspor TRANSFER HABERLERİ | EMS Yapı Sivasspor’da Clinton N’Jie takıma veda etti!

TRANSFER HABERLERİ | EMS Yapı Sivasspor’da Clinton N’Jie takıma veda etti!

Sivasspor’da sözleşmesi sona eren Kamerunlu oyuncu Clinton N’Jie, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 17:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | EMS Yapı Sivasspor’da Clinton N’Jie takıma veda etti!

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti. N'Jie, "Mükemmel olmasa da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sivasspor taraftarlarına ve bana bu şansı veren Başkanımıza çok teşekkür ederim. Sivasspor'a iyi şanslar diliyorum" notunu ekledi.

Diğer yandan geçen sezon başında Dinamo Moskova'dan Sivasspor'a transfer olan futbolcu N'Jie bu sezon kırmızı-beyazlı formayla toplamda 31 maça çıktı. Kamerunlu futbolcu 2 gol, 3 asist katkısı yaparken, 1 kırmızı, 3 kez de sarı kartla gördü. N'jie, bu süreçte bin 458 dakika sahada kaldı.

Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?
G.Saray'dan yılın hamlesi! Transferde yer yerinden oynayacak
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya gidiyor! Yeni takımı ve bonservisi belli oldu...
TAKVİM gündeme getirmişti! MSB'den 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahına ilişkin net mesaj: Oldubittiye fırsat vermeyiz
G.Saray'da flaş Erden Timur gelişmesi!
F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rey Manaj 15 milyon
Manaj'a teklif yağıyor!
VGM 122 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları
FODULA TARİFİ | Fodula (Ekmek Dolması) nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Ev sahibi olmanın en kolay yolu:🏡 Emlak Konut'tan düşük faizli, 4 farklı ödeme seçenekli yeni konut projesi!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor’da o isim takıma veda etti! Sivasspor’da o isim takıma veda etti! 17:15
Aziz Yıldırım açıkladı! İşte stat projesinin görselleri Aziz Yıldırım açıkladı! İşte stat projesinin görselleri 17:10
Alex kulüp tesislerini gezdi Alex kulüp tesislerini gezdi 17:02
Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor 16:48
Aziz Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti Aziz Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti 16:45
Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi? Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi? 16:37
Daha Eski
G.Saray'da flaş Erden Timur gelişmesi! G.Saray'da flaş Erden Timur gelişmesi! 16:14
F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza 15:55
G.Saray'da şoke eden Zaha gerçeği! G.Saray'da şoke eden Zaha gerçeği! 15:48
G.Birliği ayrılığı açıkladı! G.Birliği ayrılığı açıkladı! 15:02
Barça'da Hansi Flick dönemi! Barça'da Hansi Flick dönemi! 15:01
Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! 14:39