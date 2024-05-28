Rey Manaj 15 milyon

Sivasspor'da Bülent Uygun, Manaj'a yurt içi ve dışından teklifler olduğunu söyledi. Uygun, "Fransa'dan ve İtalya'dan 6 milyon, Katar'dan 9 milyon euro'luk teklifler geldi. Başkanımız ve yönetimimiz 15 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi" diye konuştu. Kontratı 2026'de bitecek 26 yaşındaki Manaj'a Türkiye'den de teklifler olduğunu aktaran Uygun, "Büyük takımlardan ikisinin almak istediğini söyleyebilirim. Yine İstanbul'dan bir takımın da istediğini söylediler. Sonucunda yönetim kurulumuz karar verecek" ifadelerini kullandı.