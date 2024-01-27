Haberler Sivasspor Sırp dev Sivas’ta

Sırp dev Sivas’ta

Sivasspor, Macaristan’da Ujpest’ten 1.95 boyundaki, 26 yaşındaki Sırp kaleci Djordje Nikolic’le 2.5 yıllık imza attı. Genç eldiven 131 maçta oynadı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Sırp dev Sivas’ta

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Sivasspor, transfere hız verdi. Yiğidolar, kaleyi takviye etmek için rotasını Macaristan'a çevirdi. Kırmızı- beyazlılar, Macar ekibi Ujpest'te forma giyen 26 yaşındaki, 1.95 boyundaki Sırp kaleci Djordje Nikolic'le Asbaşkan Arif Kaleli'nin de katıldığı törenle 2.5 yıllık imzayı attı. Dev eldiven, bu sezon 6 maçta boy gösterirken, 9 gol yedi, 1 maçta kalesini gole kapattı. Nikolic, 1 kez de milli oldu.

UYGUN'DAN 6 TRANSFER

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, müjde verdi. Uygun, "350'ye yakın maç izledim. Bizim oyun sistemimize ve bütçemize yakın 6 tane oyuncu tespit ettim. Bunlarla ilgili transfer komitemiz ve yönetim kurulumuz görüşmelerini devam ettiriyor. Bir aksilik olmazsa 3-5 gün veya 1 hafta-10 gün içerisinde kendilerini buraya Sivas'a getirip takımla anlaşmalarını inşallah yaptırmış olacağız" diye konuştu.

Nikolic, Sırbistan Milli Takımı'nda 1 kez ter dökerken, futbol kariyerinde 131 karşılaşmada boy gösterdi.

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