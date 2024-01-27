Sırp dev Sivas’ta

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Sivasspor, transfere hız verdi. Yiğidolar, kaleyi takviye etmek için rotasını Macaristan'a çevirdi. Kırmızı- beyazlılar, Macar ekibi Ujpest'te forma giyen 26 yaşındaki, 1.95 boyundaki Sırp kaleci Djordje Nikolic'le Asbaşkan Arif Kaleli'nin de katıldığı törenle 2.5 yıllık imzayı attı. Dev eldiven, bu sezon 6 maçta boy gösterirken, 9 gol yedi, 1 maçta kalesini gole kapattı. Nikolic, 1 kez de milli oldu.

UYGUN'DAN 6 TRANSFER

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, müjde verdi. Uygun, "350'ye yakın maç izledim. Bizim oyun sistemimize ve bütçemize yakın 6 tane oyuncu tespit ettim. Bunlarla ilgili transfer komitemiz ve yönetim kurulumuz görüşmelerini devam ettiriyor. Bir aksilik olmazsa 3-5 gün veya 1 hafta-10 gün içerisinde kendilerini buraya Sivas'a getirip takımla anlaşmalarını inşallah yaptırmış olacağız" diye konuştu.

Nikolic, Sırbistan Milli Takımı'nda 1 kez ter dökerken, futbol kariyerinde 131 karşılaşmada boy gösterdi.