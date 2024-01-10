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EMS Yapı Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'de konuğu Galatasaray!

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. İşte kırmızı-beyazlılara bu kritik maç öncesi son durum...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:59
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EMS Yapı Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'de konuğu Galatasaray!

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 24 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

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