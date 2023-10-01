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Sivas'ta sessizlik!

Sivasspor ile Hatayspor’un mücadelesi başladığı gibi sona erdi. Galibiyet hasreti beş maça çıkan Yiğido 7, konuk ekip 11 puana ulaştı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
Sivas'ta sessizlik!

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Sivasspor evinde Hatayspor'u ağırladı. Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Yiğidolar, yenilgisi bulunmayan rakibine diş geçiremedi. İki ekibin de bulduğu fırsatları değerlendiremediği mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. 0-0'lık beraberliğin ardından galibiyet hasreti beş maça çıkan Sivasspor 7 puana yükseldi. Süper Lig'de henüz yenilgisi bulunmayan Hatayspor ise 7. hafta sonunda 11 puana ulaştı.

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Süper Lig'de yenilgisi bulunmayan Hatayspor ve çıkış arayan Sivasspor bu sezon aldıkları beraberliklerle dikkat çekti. Hatayspor 7. maçında 5. kez sahadan 1 puanla ayrılırken; Yiğidolar ise 4 mücadelede berabere kaldı.

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