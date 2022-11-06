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Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu! 3 isim yok

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor'un maç kadrosu belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli kadroda yer almadı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:50
Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu! 3 isim yok

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile mücadele edecek olan DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.

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