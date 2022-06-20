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Sivasspor'da Rodri atağı

Avrupa’da ve Türkiye’de büyük hedefler koyan kırmızı-beyazlılar, transferde nokta atışı yapacak. Rıza Çalımbay’ın listesinde en tepelerde yer alan Rodriguez için pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Sivasspor'da Rodri atağı
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Avrupa'da ligde hedef büyüttü. Transferde kolları sıvayan kırmızı-beyazlılarla yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Rıza Çalımbay, takıma seviye atlatacak isimler istiyor. Bunun üzerine harekete geçen Yiğidolar, yabancıların uyum sorunuyla uğraşmak istemediği için Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay'da 30 maçta 3 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çeken bir performans sergileyen Martin Rodriguez transferinde anlaşma zemini arıyor. İzmir ekibinin alacaklarını ödeyip serbest kalmasını önlediği 27 yaşındaki sol kanat için görüşmelerini sürdüren kırmızıbeyazlı kurmaylar, önümüzdeki hafta somut adımlar atmayı hedefliyor. Başarılı sol açık, 12 kez de Şili Milli Takımı'nda boy gösterdi. Sivas ekibi ayrıca Lüksemburg'lu milli futbolcu, 10 numara pozisyonunda oynayan Sebastien Thill ve Beşiktaş'tan ayrılan forvet Güven Yalçın için de girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.
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