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SivassporDinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi’nde Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’yi konuk edecek. 3. Ön eleme turu rövanş maçında Yiğidolar mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Avrupa Kupaları’ndaki 18. maç öncesinde maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Sivasspor – Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:59
Sivasspor – Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi kozlarını paylaşacak. Maç detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sivasspor – Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

SİVASSPOR – DINAMO BATUMI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Dinamo Batumi ön eleme turu rövanş maçında bu akşam TSİ 21.00'de Bahçeşehir Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

RIZA ÇALIMBAY'DAN AÇIKLAMALAR!

Maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Dinamo Batumi tehlikeli bir takım. Buradaki maç, öyle kolay olmayacak. Mücadele etmezsek, oyunda kalmazsak sıkıntı yaşayabileceğimiz bir maç. Çok zor, çekişmeli bir kapışma olacak. Bizim açımızdan bir final maçı. Biz de bu maçları milli maç gibi oynuyoruz" dedi.

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