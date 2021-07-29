Sivasspor Petrocub maçı CANLI

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği turnuva olan Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, 1-0'ın rövanşında Moldova ekiplerinden Petrocub'u sahasında konuk ediyor. Kırmızı-beyazlılar, ilk mücadeleden 1-0'lık avantajla dönmüştü. Karşılaşmanın tek golünü Caner Osmanpaşa kaydederken Sivasspor, son saniyelerde bir de penaltı atışından yararlanamamıştı.

SİVASSPOR - PETROCUB İLK 11'LER:

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Jorge Felix, Sefa Yılmaz, P. Henrique, Kayode

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros.

SİVASSPOR PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Demir Grup Sivasspor'un 4 Eylül Stadı'nda Petrocub'u ağırladığı mücadele bu akşam 20.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Maçta Rusya Futbol Federasyonu'ndan Kirill Levnikov görev yapıyor.

SİVASSPOR'DAN TARAFTARA UYARI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, taraftarlara bazı uyarılarda bulundu. Sivasspor Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Petrocub maçına, UEFA tarafından alınan karar gereği stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı anımsatıldı.

Bu karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da dikkatle takip edileceği vurgulanan açıklamada, "Hatırlanacağı üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını duyurmuştu. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda netleştirilecek. Bu kapsamda sahamızda oynayacağımız ve salgın döneminde ülkemizde ilk kez bir stadyuma bu oranda taraftar alınacak olması, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da büyük bir titizlikle takip edilecek" ifadelerine yer verildi.