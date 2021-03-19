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Tatsız tuzsuz maç yapıyoruz

“Tribüne az da olsa seyirci alınmasını çok isterim. Karar ’nın”

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 20:58 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Tatsız tuzsuz maç yapıyoruz

Teknik Direktörü , maçların seyircili oynanmasını istediklerini belirterek, "Taraftarsız oynanan maçlar tatsız tuzsuz oluyor. Taraftarlar yok ama iki takımın da yedekleri ve yöneticileri var. Bazı maçlarda taraftar var gibi zannediyorsunuz. İnanılmaz şekilde bağırıyorlar" dedi. Çalımbay, "Pandemiden önce kendi sahamızda hiç mağlubiyet almadık. Taraftarımızla gerçekten çok iyi bütünleşmiştik. Sonra her takımın yaşadığı şanssızlığı yaşadık. Karar 'nın" diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR MAÇ

Rıza Çalımbay, bu haftaki maçının çok kritik olduğunu söylerken, "Kazanmamız gereken bir maç. Eksiklerimiz var ama elimizdeki kadro da iyi oynuyor. Tek amacımız puanla dönmek" şeklinde konuştu.

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