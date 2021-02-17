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eksi 7 derecede idman yaptı

Spor Toto ’'in 26. haftasında pazar günü ile karşılaşacak olan Demir Grup , antrenmanını sıfırın altında 7 derecede yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:18
Sivasspor eksi 7 derecede idman yaptı

'in 25. haftasını BAY geçiren , bir haftalık aranın ardından 26. haftada sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu bir ortamda Teknik Direktör ve yardımcıları, yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra iki grup halinde şut ve savunma çalışmaları yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kayserispor 21 Şubat 2021 Pazar günü saat 16.00'da 'nda karşılaşacak.

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