Sivas’ta Horta atağı

Transferde kanatlara oyuncu arayışındaki Sivasspor, rotasını Portekiz'e çevirdi. Portekiz basını, Yiğidolar'ın, Braga'da oynayan Andre Horta'yı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini öne sürdü. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama ücretinin de 100 bin euro olacağı ifade edildi.



Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden ve bu sezon 19 karşılaşmada sahaya çıkan 24 yaşındaki sol açık, 2 asist katkısı sağladı. Portekiz Milli Takımı'nda da 1 kez görev alan genç futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.