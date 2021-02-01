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’ta Horta atağı

basını, 'ın 'da oynayan 24 yaşındaki sol açık ’yı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini öne sürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 22:26 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Sivas’ta Horta atağı

Transferde kanatlara oyuncu arayışındaki , rotasını 'e çevirdi. Portekiz basını, 'ın, 'da oynayan 'yı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini öne sürdü. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama ücretinin de 100 bin euro olacağı ifade edildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden ve bu sezon 19 karşılaşmada sahaya çıkan 24 yaşındaki sol açık, 2 asist katkısı sağladı. 'nda da 1 kez görev alan genç futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve arkasında da görev alabiliyor.

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