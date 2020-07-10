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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

Rıza Çalımbay: maçında galip gelmemiz gerekiyor

Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçında galip gelmemiz gerekiyor

'de üçüncü sırada yer alan Sivasspor'un , 32. haftada karşılaşacakları maçını değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertliler karşısında sahaya üç puan için çıkacaklarını belirtip, "Fenerbahçe maçında galip gelmemiz gerekiyor, başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz" dedi.

Demir Grup Çalımbay, maçından galip ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 31. haftasında sahalarında BtcTurk 'a 1-0 kaybettiklerini anımsatarak, karşılaşmada çok pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini aktardı.

Ligdeki en zor maçların küme düşmeme mücadelesi gösteren takımlarla olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Herkesin favori dediği maçlar değişik şekilde bitebiliyor. Onun için maalesef maçın ilk yarısında istediğimiz şekilde oynayamadık ama ikinci yarı gerçekten iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreç geçirdiklerine dikkati çeken Çalımbay, "Şimdi kalan 3 maç var. Şu anda baktığımızda üçüncüyüz. Ligi iyi bir yerde bitirmek için her şey bize bağlı." açıklamasında bulundu.

"TÜM OYUNCULAR KENDİSİNİ MAÇA VERMELİ"

Ligin 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili de değerlendirmede bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Onlar için de önemli bir maç. Onlar da yaklaşmak ve potaya girmek istiyor. Fenerbahçe maçından galip gelmemiz gerekiyor, başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz, zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz. Ligde zaten sıradan takım kalmadı, her maç zor. Fenerbahçe maçında bütün arkadaşların artık kendisini vermesi gerekiyor. Bunların hepsini her maç söylüyoruz arkadaşlara ama bazen istediklerimiz olmuyor. Bu maçta her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu maç bizim için belki de bu sezonun en önemli maçı. İnşallah futbolcularımız da farkındadır."

"İDEAL 11'İMİZLE SAHAYA ÇIKAMADIK"

Sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadıklarını belirten Çalımbay, oyuncularda bir bıkkınlık ve bezginlik olduğunu anlattı.

Kırmızı-beyazlı ekibin büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Çalımbay, "Biz kimsenin beklemediği şeyleri yaptık. Bizim kadromuz öyle geniş bir kadro değil. Bizden 2-3 tane oyuncu sakatlandığında çok etkileniyoruz. Örneğin 'ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi. Elimizdeki imkanlarla buraya kadar çok iyi bir şekilde geldik." ifadelerini kullandı.

  1. 10.07.2020
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