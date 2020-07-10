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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Süper Lig Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti!

Son dakika: - maçının hakemi değişti!

Son dakika: Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu (), Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak -Demir Grup maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'in yerine 'ı görevlendirdi.

Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü oynanacak -Demir Grup maçının hakeminde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgide, daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklanan karşılaşmada hakem 'ın görev yapacağı belirtildi.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Erkan Özdamar üstlenecek.

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  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 15:17
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