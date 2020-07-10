Ve mutlu son! Erol Bulut Fenerbahçe'ye Ersun Yanal Alanyaspor'a
Teknik direktör arayışlarına uzun süredir devam eden Fenerbahçe'de mutlu son... Sarı-lacivertliler, sezon sonu Aytemiz Alanayspor'dan ayrılacak olan Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi ise Bulut'tan boşalan koltuğu Ersun Yanal'a emanet edecek.
Son iki sezonda tarihinde yaşamadığı başarısızlıkların yanı sıra uzun yıllar bozulmayan serileri de sona erdiren Fenerbahçe gelecek sezona umutla bakmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak ilk maçta takımının başında yer alan ve sonrasında ilişiği kesilen Ersun Yanal'ın boşluğu geçici olarak doldurulsa da gelecek sezona Erol Bulut ile başlanacak. Aytemiz Alanyaspor ile sezonu tamamlamak ve Fenerbahçe'ye daha güçlü bir şekilde gitmek isteyen Erol Bulut ile yapılan bütün görüşmeler olumlu sonuçlandı. Yapılan teklifi kabul eden başarılı teknik adam, 2019-20 sezonunun bitmesi ile yeni sezonun planlamasını yapan Emre Belözoğlu ile birlikte yol kat edip gerekli adımları atacak.
ERSUN YANAL İSE ALANYASPOR'DA
Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile anlaşma sağlamasının ardından Aytemiz Alanyaspor'da boşalan teknik direktörlük görevine ise yine tecrübeli bir isim gelecek. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran ve boşta olan Ersun Yanal, Alanyaspor ile söz kesti. Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye geçmesinin ardından Yanal da Alanyaspor ile sezona başlayacak.
Lig devam ettiği için resmi açıklamalar yapılamıyor, sezonun bitimi ve kupa finalinin oynanmasının ardından resmi duyurular yapılacak.
- 10.07.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve mutlu son! Erol Bulut Fenerbahçe'ye Ersun Yanal Alanyaspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.