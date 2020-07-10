Ve mutlu son! Erol Bulut Fenerbahçe'ye Ersun Yanal Alanyaspor'a - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Ve mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Ve mutlu son! 'ye 'a

Ve mutlu son! Erol Bulut Fenerbahçe'ye Ersun Yanal Alanyaspor'a

Teknik direktör arayışlarına uzun süredir devam eden 'de mutlu son... Sarı-lacivertliler, sezon sonu Aytemiz Alanayspor'dan ayrılacak olan ile anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi ise Bulut'tan boşalan koltuğu 'a emanet edecek.

Son iki sezonda tarihinde yaşamadığı başarısızlıkların yanı sıra uzun yıllar bozulmayan serileri de sona erdiren gelecek sezona umutla bakmak istiyor. yarı finalinde ile oynanacak ilk maçta takımının başında yer alan ve sonrasında ilişiği kesilen 'ın boşluğu geçici olarak doldurulsa da gelecek sezona ile başlanacak. Aytemiz ile sezonu tamamlamak ve Fenerbahçe'ye daha güçlü bir şekilde gitmek isteyen Erol Bulut ile yapılan bütün görüşmeler olumlu sonuçlandı. Yapılan teklifi kabul eden başarılı teknik adam, 2019-20 sezonunun bitmesi ile yeni sezonun planlamasını yapan Emre Belözoğlu ile birlikte yol kat edip gerekli adımları atacak.

ERSUN YANAL İSE ALANYASPOR'DA
Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile anlaşma sağlamasının ardından Aytemiz Alanyaspor'da boşalan teknik direktörlük görevine ise yine tecrübeli bir isim gelecek. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran ve boşta olan Ersun Yanal, Alanyaspor ile söz kesti. Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye geçmesinin ardından Yanal da Alanyaspor ile sezona başlayacak.



Lig devam ettiği için resmi açıklamalar yapılamıyor, sezonun bitimi ve kupa finalinin oynanmasının ardından resmi duyurular yapılacak.

  1. 10.07.2020
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