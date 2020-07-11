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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Muriç için iddiası

Muriç için Roma iddiası

'de bu sezon 17 gol+7 asistle yıldızını parlatan 'i 'nın da listesine aldığı belirtildi.

'de bu sezon 17 gol+7 asistle yıldızını parlatan 'i 'nın da listesine aldığı belirtildi. Kosovalı forvetin adı Lazio ve ile anılıyordu. 'den de teklifler olduğu belirtiliyor. Resmi temasların sezon bitince başlayacağı bildirildi. Muriç'in 20 milyon euro civarında bir teklif olursa satılması bekleniyor.
  1. 11.7.2020
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