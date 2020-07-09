Fenerbahçe'ye Zanka müjdesi! Kopenhag devreye girdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu Zanka'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli takımın geri dönüşüne sıcak bakmadığı Danimarkalı stopere ülkesinden talip çıktı. Kopenhag'ın transferde devreye girdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Huddersfield Town'dan kadrosuna kattığı Zanka, beklentileri karşılayamadı. 30 yaşındaki futbolcu ocak ayında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı ve takımı Almanya Bundesliga'ya veda etti.

Sarı-lacivertli takımın yeni sezon kadro yapılanasında düşünülmeyen Zanka'ya sürpriz bir talip çıktı.





Ajansspor'un derlediği habere göre, FC Kopenhag'ın teknik patronu Stale Solbakken, Zanka'yı transfer edip etmeyecekleri sorusuna Danimarka basınında verdiği demeçle açıklık getirdi.

Kopenhag, Fenerbahçe'den kolaylık bekliyor

Solbakken, Zanka'nın Kopenhag'a dönmesinin mali açıdan mümkün olmadığını, ancak; Fenerbahçe'nin tutumu ve futbolcunun vereceği karara göre transferde durumun değişebileceğini söyledi.

30 yaşındaki Zanka, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 19 maçta 3 gol attı. Daha sonra kiralık olarak gittiği Düsseldorf'ta ise 11 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

Zanka, hatırlanacağı gibi Huddersfield Town forması giydikten sonra 2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye katılmıştı. Danimarkalı oyuncu 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun maliyeti ise açıklanmasa da 1.7 milyon Euro gelir elde edeceği gündeme gelmişti.