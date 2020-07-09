Fenerbahçe'ye Zanka müjdesi! Kopenhag devreye girdi
Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'ye Zanka'dan transfer müjdesi geldi. Bonservisi sarı-lacivertli takımda bulunan ancak kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stopere ülkesinin takımlarından Kopenhag talip oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu Zanka'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli takımın geri dönüşüne sıcak bakmadığı Danimarkalı stopere ülkesinden talip çıktı. Kopenhag'ın transferde devreye girdiği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Huddersfield Town'dan kadrosuna kattığı Zanka, beklentileri karşılayamadı. 30 yaşındaki futbolcu ocak ayında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı ve takımı Almanya Bundesliga'ya veda etti.
Sarı-lacivertli takımın yeni sezon kadro yapılanasında düşünülmeyen Zanka'ya sürpriz bir talip çıktı.
Ajansspor'un derlediği habere göre, FC Kopenhag'ın teknik patronu Stale Solbakken, Zanka'yı transfer edip etmeyecekleri sorusuna Danimarka basınında verdiği demeçle açıklık getirdi.
Kopenhag, Fenerbahçe'den kolaylık bekliyor
Solbakken, Zanka'nın Kopenhag'a dönmesinin mali açıdan mümkün olmadığını, ancak; Fenerbahçe'nin tutumu ve futbolcunun vereceği karara göre transferde durumun değişebileceğini söyledi.
30 yaşındaki Zanka, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 19 maçta 3 gol attı. Daha sonra kiralık olarak gittiği Düsseldorf'ta ise 11 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.
Zanka, hatırlanacağı gibi Huddersfield Town forması giydikten sonra 2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye katılmıştı. Danimarkalı oyuncu 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun maliyeti ise açıklanmasa da 1.7 milyon Euro gelir elde edeceği gündeme gelmişti.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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