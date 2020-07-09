Fenerbahçe'ye Zanka müjdesi! Kopenhag devreye girdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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'ye müjdesi! devreye girdi

Fenerbahçe'ye Zanka müjdesi! Kopenhag devreye girdi

Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan 'ye 'dan müjdesi geldi. Bonservisi sarı-lacivertli takımda bulunan ancak kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stopere ülkesinin takımlarından talip oldu.

ekiplerinden ile olan kiralık sözleşmesi sona eren 'nin bonservisli oyuncusu 'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli takımın geri dönüşüne sıcak bakmadığı Danimarkalı stopere ülkesinden talip çıktı. 'ın transferde devreye girdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin ekibi 'dan kadrosuna kattığı Zanka, beklentileri karşılayamadı. 30 yaşındaki futbolcu ocak ayında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı ve takımı Almanya Bundesliga'ya veda etti.

Sarı-lacivertli takımın kadro yapılanasında düşünülmeyen Zanka'ya sürpriz bir talip çıktı.

Ajansspor'un derlediği habere göre, FC Kopenhag'ın teknik patronu , Zanka'yı edip etmeyecekleri sorusuna basınında verdiği demeçle açıklık getirdi.

Kopenhag, Fenerbahçe'den kolaylık bekliyor
Solbakken, Zanka'nın Kopenhag'a dönmesinin mali açıdan mümkün olmadığını, ancak; Fenerbahçe'nin tutumu ve futbolcunun vereceği karara göre transferde durumun değişebileceğini söyledi.

30 yaşındaki Zanka, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 19 maçta 3 gol attı. Daha sonra kiralık olarak gittiği Düsseldorf'ta ise 11 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

Zanka, hatırlanacağı gibi Huddersfield Town forması giydikten sonra 2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye katılmıştı. Danimarkalı oyuncu 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun maliyeti ise açıklanmasa da 1.7 milyon Euro gelir elde edeceği gündeme gelmişti.

  1. 09.07.2020
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