Son dakika: Fenerbahçe'de görev değişikliği! Selahattin Baki...

Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol şube sorumluluğuna Selahattin Baki'yi getirdi. Trt Spor'un haberine göre, daha önce Semih Özsoy'un idare ettiği futbol şube sorumluluğu bundan böyle Selahattin Baki'ye emanet. Selahattin Baki'nin Kemal Danabaş ile birlikte çalışacağı belirtildi. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi ise Emre Belözoğlu'nda olacak.

SELAHATTİN BAKİ KİMDİR?

Selahattin Baki 17 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Selahattin Baki, Mt.Ida College'da İşletme Eğitimi'ni tamamladı. 2002-2005 yıllarında Antoine Makzume'de Deniz Taşımacılığı yapan Selahattin Baki, 2007'den bu yana Private Office of HRH Prince'de, Abdullah Bin Mosaad'ın Yatırım Danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

2008-2011 yılları arasında Saudi Environmental Projects'de Pazarlama Departmanı'nda görev alan Baki, 2013 yılına kadar da Premier Kağıt Dönüşüm Genel Müdürlüğü yaptı.

2013 - 2017 yıllarında Sheffield United Football Club'da Yönetim Kurulu üyeliği yapan Baki, 2017 - 2018 yılları arasında ise aynı kulübün Teknik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.