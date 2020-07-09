Fenerbahçe haberi: Görüşme gerçekleşti! Yalçın Koşukavak'tan sürpriz talep - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Görüşme gerçekleşti! Yalçın Koşukavak'tan sürpriz talep

haberi: Görüşme gerçekleşti! 'tan sürpriz talep

Fenerbahçe haberi: Görüşme gerçekleşti! Yalçın Koşukavak'tan sürpriz talep

Sezon sonu itibarıyla şubesinde büyük değişikliklere gidecek olan yönetimi hamlelerini yapmaya başladı. Takımın başında olan 'ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertli kurmaylar, futbol koordinatörlüğü görevi için 'la bir görüşme gerçekleştirdi. Koşukavak, Altay'da birlikte çalıştığı 'u yanında istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

'de önümüzdeki sezonun planlaması yapılırken, özellikle teknik ekip anlamında köklü değişikliklere gitmek için görüşmelere başladı.

Şu anda takımın başında bulunan 'ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertliler, koordinatörlüğü görevi için de Altay Teknik Direktörü 'ı getirmeyi planlıyor.

Altay'ın başına geçtikten sonra ekibine iyi bir ivme kazandıran ve 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştü ve önümüzdeki sezon için düşüncelerini aktardı. Koşukavak'ın Fenerbahçe'de görev almak istediğini belirttiği öğrenildi.

KOŞUKAVAK, BOZOK'U YANINDA İSTİYOR!
Bu görüşmede Yalçın Koşukavak'ın Altay Futbol Şube Sorumlusu 'u da yanında istemesi dikkat çekti.

Hilmi Bozok'la Altay'da çok uyumlu çalıştıklarını ve bunun da başarı getirdiğini söyleyen Koşukavak, Bozok'la birlikte sarı-lacivertli ekibe gelmek istiyor.

  1. 09.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe haberi: Görüşme gerçekleşti! Yalçın Koşukavak'tan sürpriz talep haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA