Fenerbahçe haberi: Görüşme gerçekleşti! Yalçın Koşukavak'tan sürpriz talep
Sezon sonu itibarıyla futbol şubesinde büyük değişikliklere gidecek olan Fenerbahçe yönetimi hamlelerini yapmaya başladı. Takımın başında olan Tahir Karapınar'ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertli kurmaylar, futbol koordinatörlüğü görevi için Yalçın Koşukavak'la bir görüşme gerçekleştirdi. Koşukavak, Altay'da birlikte çalıştığı Hilmi Bozok'u yanında istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdi.
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun planlaması yapılırken, özellikle teknik ekip anlamında köklü değişikliklere gitmek için görüşmelere başladı.
Şu anda takımın başında bulunan Tahir Karapınar'ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertliler, futbol koordinatörlüğü görevi için de Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı getirmeyi planlıyor.
Altay'ın başına geçtikten sonra İzmir ekibine iyi bir ivme kazandıran ve TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştü ve önümüzdeki sezon için düşüncelerini aktardı. Koşukavak'ın Fenerbahçe'de görev almak istediğini belirttiği öğrenildi.
KOŞUKAVAK, BOZOK'U YANINDA İSTİYOR!
Bu görüşmede Yalçın Koşukavak'ın Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'u da yanında istemesi dikkat çekti.
Hilmi Bozok'la Altay'da çok uyumlu çalıştıklarını ve bunun da başarı getirdiğini söyleyen Koşukavak, Bozok'la birlikte sarı-lacivertli ekibe gelmek istiyor.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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