Fenerbahçe haberi: Görüşme gerçekleşti! Yalçın Koşukavak'tan sürpriz talep

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun planlaması yapılırken, özellikle teknik ekip anlamında köklü değişikliklere gitmek için görüşmelere başladı.

Şu anda takımın başında bulunan Tahir Karapınar'ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertliler, futbol koordinatörlüğü görevi için de Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı getirmeyi planlıyor.

Altay'ın başına geçtikten sonra İzmir ekibine iyi bir ivme kazandıran ve TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştü ve önümüzdeki sezon için düşüncelerini aktardı. Koşukavak'ın Fenerbahçe'de görev almak istediğini belirttiği öğrenildi.

KOŞUKAVAK, BOZOK'U YANINDA İSTİYOR!

Bu görüşmede Yalçın Koşukavak'ın Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'u da yanında istemesi dikkat çekti.

Hilmi Bozok'la Altay'da çok uyumlu çalıştıklarını ve bunun da başarı getirdiğini söyleyen Koşukavak, Bozok'la birlikte sarı-lacivertli ekibe gelmek istiyor.