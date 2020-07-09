Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız ismin menajerinden transfer sözleri

"AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR"

Transferle ilgili Brezilya basınına konuşan Severo, "Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. Transfer dönemi arifesinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak, şu an için resmileşen bir teklif yok." ifadelerini kullandı."