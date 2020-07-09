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Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız ismin menajerinden transfer sözleri
Fenerbahçe'deki perfomansı tartışılan isimlerden biri olan Jailson Marques Siqueira'nın takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. 24 yaşındaki futbolcunun menajerinden transfer sözleri geldi.
9 Temmuz 2020 Perşembe 15:40
Güncelleme: 09.07.2020 15:40
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Sezona iddialı bir giriş yapan ancak hedeflerine ulaşamayan Fenerbahçe'de Jailson'un geleceği merak konusu oldu.
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Sarı-lacivertli takımın Gençlerbirliği karşılaşmasında mücadeleye stoper olarak başlayan Brezilyalı futbolcu yaptığı üst üste hatalarla önce orta sahaya çekildi, ardından da ilk yarının sona ermesiyle birlikte oyundan çıkarıldı.
Moral olarak kötü durumda olan Jailson'un Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve transfer döneminin başlamasına az bir süre kala takım aramaya başladığı ifade edilmişti.
Konuyla ilgili olarak 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Rodrigo Severo'dan açıklama geldi.
"AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR" Transferle ilgili Brezilya basınına konuşan Severo, "Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. Transfer dönemi arifesinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak, şu an için resmileşen bir teklif yok." ifadelerini kullandı."