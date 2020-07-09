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Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Doğukan İnci için yaptığı teklif ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin, Karşıyaka forması giyen ve ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan genç futbolcu Doğukan İnci için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
9 Temmuz 2020 Perşembe 12:24
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Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de 2020-21 sezonu için çalışmalar başladı. Yaz transfer döneminde zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyeb yönetim, bir yandan da yerli ve gelecek vadeden oyuncuları takıma kazandırmanın planlarını yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Bucaspor forması giyen Barış Sungur ile de anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferinde de mutlu sona ulaşan Kanarya, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi iki ezeli rakibine birden transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.
DOĞUKAN İNCİ İÇİN 2.5 MİLYON TL
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin, teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın önerisiyle 21 yaşındaki sol açık Doğukan İnci için Karşıyaka'ya 2.5 milyon TL teklif ettiği bildirildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe ile Karşıyakalı yöneticiler arasındaki görüşme trafiği devam ediyor.