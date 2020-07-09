Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Doğukan İnci için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de 2020-21 sezonu için çalışmalar başladı. Yaz transfer döneminde zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyeb yönetim, bir yandan da yerli ve gelecek vadeden oyuncuları takıma kazandırmanın planlarını yapıyor.