Mesut Özil ABD ya da Türkiye'de oynamak istiyor!
İngiliz basını, Arsenal'dan ayrılmak isteyen Mesut Özil'in yeni rotasının ABD ya da Türkiye olacağını yazdı. Özil'in yeni hocası Arteta ile yıldızı bir türlü barışmamıştı.
Arsenal'dan ayrılmaya karar veren Mesut Özil'in arkadaşlarına sadece ABD ya da Türkiye'de oynamayı düşündüğünü söylediği öğrenildi.
Arsenal'de menajer Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. The Sun'da yer alan habere göre Mesut Özil'in yeni rotası Türkiye veya ABD olacak. 2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.
Mesut Özil bu sezon Arsenal'de 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, menajer Arteta tarafından zaman zaman kadro dışı bırakılmıştı.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 17:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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