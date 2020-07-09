Mesut Özil ABD ya da Türkiye'de oynamak istiyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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ya da 'de oynamak istiyor!

Mesut Özil ABD ya da Türkiye'de oynamak istiyor!

İngiliz basını, 'dan ayrılmak isteyen 'in yeni rotasının ya da olacağını yazdı. Özil'in yeni hocası Arteta ile yıldızı bir türlü barışmamıştı.

'dan ayrılmaya karar veren 'in arkadaşlarına sadece ya da 'de oynamayı düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Arsenal'de menajer Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. 'da yer alan habere göre Mesut Özil'in yeni rotası Türkiye veya ABD olacak. 2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.

Mesut Özil bu sezon Arsenal'de 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, menajer Arteta tarafından zaman zaman kadro dışı bırakılmıştı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 17:16
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