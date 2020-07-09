Fenerbahçe'nin gündeminde Manuel Pellegrini Real Betis'te - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin de ilgilendiği teknik adam resmi imzayı attı!

'nin gündeminde 'te

Fenerbahçe'nin gündeminde Manuel Pellegrini Real Betis'te

'nin yeni sezon öncesi teknik direktör listesinde yer alan resmi imzayı attı. Şilili çalıştırıcı İspanyol ekibi 'in başına geldi.

Yeni sezon öncesi teknik direktörünün kim olacağı merak edilen , listesine Şilili çalıştırıcı 'yi de almıştı ancak tecrübeli teknik adam İspanyol ekibi 'le sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik direktörün mukavelesi, 2023'e kadar geçerli olacak.

MANUEL PELLEGRINI KİMDİR?

16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı. Antrenörlüğe de yine aynı takımda başlayan Şilili teknik adam, daha sonra , , Villarreal, , Malaga, ve gibi üst düzey takımlarda görev aldı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 15:23
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