Fenerbahçe'nin gündeminde Manuel Pellegrini Real Betis'te
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi teknik direktör listesinde yer alan Manuel Pellegrini resmi imzayı attı. Şilili çalıştırıcı İspanyol ekibi Real Betis'in başına geldi.
Yeni sezon öncesi teknik direktörünün kim olacağı merak edilen Fenerbahçe, listesine Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini'yi de almıştı ancak tecrübeli teknik adam İspanyol ekibi Real Betis'le sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik direktörün mukavelesi, 2023'e kadar geçerli olacak.
MANUEL PELLEGRINI KİMDİR?
16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı. Antrenörlüğe de yine aynı takımda başlayan Şilili teknik adam, daha sonra San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City ve West Ham United gibi üst düzey takımlarda görev aldı.
?? OFICIAL | Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada ??????— Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) July 9, 2020
¡Bienvenido! ??????
? https://t.co/Yn8vyu9gO1 pic.twitter.com/CcVAJ2QgEX
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 15:23
- Fenerbahçe'nin gündeminde Manuel Pellegrini Real Betis'te
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